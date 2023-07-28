إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة نارية على طريق «القاهرة - الفيوم»

أصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة نارية كانوا يستقلونها على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، ظهر اليوم الجمعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت وسقط مستقليها أرضًا ما تسبب في إصاباتهم.

وعلى الفور هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، قرب مدخل سنورس بدائرة محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وأسفر حادث طريق القاهرة الفيوم الصحراوي، عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم محمد عويس، 18 سنة، ومحمد صالح شعبان، 22 سنة، ومحمد عبد القوي، 25 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.