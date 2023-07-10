إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

أُصيب 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين دراجتين ناريتين إحداهما «موتوسيكل» والآخر «تروسيكل» على طريق قرية اللاهون/ مدينة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد كلا السائقين وفقدانهما السيطرة عليها، فاصطدما معًا وسقط مستقليهما أرضًا ما تسبب في إصاباتهم.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث لاتخاذ اللازم.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم بين «تروسيكل» و«موتوسيكل» على طريق اللاهون/ الفيوم، بدائرة المركز، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 3 أشخاص بالحادث

وانتقلت قوة أمنية وعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على طريق اللاهون/ مدينة الفيوم، وتبينّ إصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وهم:

سيد عبدالحي (22 سنة). شعبان أحمد إبراهيم (18 سنة). عبد الوهاب عيد السيد (36 سنة).

نقل المصابين للمستشفى

ونُقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الفيوم العام، حيث جرى إيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصاباتهم.

تحرير محضر بالواقعة

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.