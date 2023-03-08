إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم مروّع بين دراجتين ناريتين، على طريق «الحامولي- الريان»، بدائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرع المارة للمساعدة وتقديم يد العون للمصابين لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق فرعي بدائري مركز شرطة الفيوم، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتبينّ أنّ المصابين هم محمد عادل عبد العليم، 18 سنة، وفهد مبروك منصور، 19 سنة، ومصاب ثالث مجهول الهوية.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم، تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.