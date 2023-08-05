تنسيق الجامعات.. طريقة كتابة الرغبات بشكل صحيح وكيفية الحصول على الرقم السري للطالب

حالة من القلق تنتاب طلاب الثانوية العامة 2023 بشأن طريقة كتابة الرغبات بشكل صحيح وكيفية الحصول على الرقم السري للطالب إذ يتطلب الأمر دقة كبيرة في إدخالها كونها تحدد مصيرهم ومستقبلهم دخول الكلية التي يحلمون بها.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي طريقة كتابة الرغبات بشكل صحيح وكيفية الحصول على الرقم السري للطالب.

طريقة كتابة الرغبات بشكل صحيح وكيفية الحصول على الرقم السري للطالب

وتتضمن الطريقة الصحيحة لكتابة الرغبات بشكل صحيح وفق خبراء تربويين الآتي:

1- ترتيب الكليات حسب متطلبات سوق العمل في ظل التطورالهائل للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

2- يجب التركيز على الكليات التي تناسب الشعبة التي تخصص بها الطالب سواء أدبية أو علمية ويمكن تحديد كليات الشعبة باختبار تبويب التخصص.

3- يفضل مراعاة التوزيع الجغرافي في اختيار الكلية أو المعهد المراد الالتحاق به.

4- التأكد من كتابة الكليات ومراجعتها جيدا قبل حفظها.

5- يفضل طباعة الرغبات لمراجعتها وقت الحاجة.

كيفية الحصول علي الرقم السري للطالب

يمكن الحصول على الرقم السري للطالب والذي يعد شرطا أساسيا لتسجيل في المرحلة الأولى ضمن تنسيق الجامعات 2023، من خلال عدة خطوات وهي:

- الذهاب إلى المدرسة الثانوية التي تخرج منها الطالب.

- التقدم بطلب الحصول على استمارة نجاح الثانوية العامة 2023.

- يوجد الرقم الرقم السري للطالب داخل استمارة نجاح الثانوية العامة الخاصة بالطالب والذي يوجد في الجانب الأيسر من أسفل الاستمارة وذلك ضمن طريقة كتابة الرغبات بشكل صحيح وكيفية الحصول على الرقم السري للطالب.

يذكر أن اليوم السبت 5 أغسطس بداية تسجيل الرغبات بعد فتح باب تسجيل المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، والمقرر له أن يستمر حتى الأربعاء 9 من الشهر الجاري لذلك احرص على طريقة كتابة الرغبات بشكل صحيح وكيفية الحصول على الرقم السري للطالب.