يحدد تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج المرحلة الثانية لطلاب الشهادة الإعدادية ممن لم يلتحقوا بمدارس ثانوي عام أو بدائلها، فضلا عن طلاب الدور الثاني بامتحانات الشهادة الإعدادية.

يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج المرحلة الثانية للمدارس الحكومية والرسمية اللغات والخاصة على التوزيع الجغرافي من مركز لآخر ومن مدرسة لأخرى.. من مركز طما شمالا حتى مركز البلينا جنوبا.

تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج المرحلة الثانية

وكشفت مصادر عن توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه سيأتي أقل من تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة للشعبة الإنجليزية والشعبة الفرنسية، لافتة إلى أن تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة سوهاج بالمرحلة الأولى كان 251 درجة للشعبة الإنجليزية و235 درجة للشعبة الفرنسية كحد أدنى.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج المرحلة الثانية من المقرر إعلانه بنهاية الأسبوع الحالي، عقب الانتهاء من أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للدور الثاني، ومن المنتظر اعتمادها من اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وإعلانها رسميا للطلاب منتصف الأسبوع الحالي.

تنسيق الثانوية العامة 2023

أوضح وكيل تعليم سوهاج أن تنسيق الثانوية العامة 2023 في سوهاج المرحلة الثانية يعتمد على حصر أعداد الطلاب المتقدمين لمدارس الثانوية العامة هذا العام، والأماكن المتبقية بكل مركز ومدرسة وفقا لتوزيع كثافة الفصول، وأعداد الناجحين في الدور الثاني للشهادة الإعدادية بسوهاج.