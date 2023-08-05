عضو أمناء الحوار الوطني: الجلسات المتخصصة ستخرج بتوصيات قابلة للتنفيذ

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه جرى عقد أكثر من 50 جلسة في الحوار الوطني خلال 6 أشهر، ومناقشة أكثر من 113 قضية في المحاور الثلاث، موضحا أن هناك بعض اللجان أنهت بالفعل جلساتها العامة، ومن بينها لجنة التمثيل النيابي ومباشرة الحقوق السياسية، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية.

الكشكي: الحوار يسير بخطى ثابتة

وأضاف «الكشكي»، في تصريحات لـ«الوطن»، عقب تخصيص الحوار الوطني الأسبوع الجاري، للجلسات المتخصصة، أن الحوار الوطني يسير بخطى ثابتة وفقا للخطة التي وضعها مجلس الأمناء بداية من الأسبوع الأول وحتى الأسبوع الخامس، وبداية انعقاد الجلسات المغلقة أو الجلسات المتخصصة التي تهدف إلى الوصول إلى مخرجات نهائية قابلة للتنفيذ تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي.

أهمية الجلسات المتخصصة

وأضاف عضو مجلس الأمناء، أن الجلسات المتخصصة خطوة جديدة ضمن مسيرة الحوار الوطني لتمهد الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وهي خطوة في غاية الأهمية لأنها تعكس الدقة والشعور بالمسؤولية من قبل كل المشاركين والقائمين على الحوار الوطني.