الداخلية تضبط تشكيلا عصابيا لتجارة المخدرات بـ2.1 مليون جنيه في القليوبية

ألقت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابي في القليوبية تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

القبض على تشكيل عصابي

وتمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط (تشكيل عصابي مكون من 9 أشخاص لـ7 منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية) تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من دائرة مركز شرطة طوخ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وضبط بحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلوجرامات – كمية لمخدر البودر الحشيش الاصطناعي وزنت 10 كيلوجرامات – كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات – كمية لمخدر الآيس الشابو وزنت 2 كيلوجرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلوجرام – 1000 قرص لمخدر لعقار ترامادول - بندقية آلية - 8 خزينة متنوعة – بندقية خرطوش – 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 أسلحة بيضاء - 9 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – مبلغ مالي)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2 مليون و110 آلاف جنيه.