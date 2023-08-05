مصرع سائق في انقلاب توكتوك بترعة السواحل بالوراق

لقي سائق توكتوك مصرعه في حادث سير بشارع ترعة السواحل في الوراق، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع سائق توكتوك

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغا من مستشفى إمبابة المركزي بوصول سائق توكتوك متوفى إثر حادث سير.

تفاصيل الواقعة

وانتقل المقدم هاني مندور رئيس المباحث إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تم التقابل مع شهود الواقعة والذي أفادوا انه أثناء سير المتوفى بالتوك توك قيادته انقلب به التوك توك وكان خاليا من الركاب وبسؤال والد المتوفي أيدا ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بشيء ، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير المباحث إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن