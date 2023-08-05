مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجة نارية بالمنصورة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دراجة نارية «موتوسيكل» وسيارة ميني باص على مدخل الطريق السريع في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بسيارة ميني باص، وأسفر عن الحادث إصابة شخص ومصرع آخر ونقلهما إلى المستشفى.

تصادم سيارة ميني باص وموتوسيكل بالمنصورة

وانتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة إثر اصطدام سيارة ميني باص بموتوسيكل كان يستقله شخصان على مدخل الطريق السريع في مدينة المنصورة، أدى إلى مصرع «محمد.ع.ال»، 39 عامًا، مقيم بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وإصابة «علاء.ال.ج»، 47 عاما، مقيم بتمي الأمديد، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح قطعي في فروة الرأس، وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وتحرير المحضر اللازم.