«التعليم» تعلن إتاحة تحميل نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد

أكدت وزارة التربية والتعليم على إتاحة تحميل نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد، ولكل الطلاب وأولياء الأمور، للاضطلاع عليها، وذلك بالتزامن مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى اليوم لـ 3 شعب (علمى علوم وعلمى رياضة وأدبى) على مستوى الجمهورية، ويستمر التنسيق الإلكترونى حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى توفير تحميل نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع مواد الدورالأول للعام الدراسى 2022-2023 على الموقع الإلكتروني للوزارة، ويجري تحميل كراسات أسئلة الامتحانات من هنا.

تحميل نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023

تضمن تحميل نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد، إتاحة تحميل نماذج إجابة الاسئلة الموضوعية والاسئلة المقالية للشعب الأدبية والعلمية - رياضيات، والعلمية - علوم.

تظلمات الثانوية العامة بالمراكز المتخصصة

تواصل وزارة التربية والتعليم تلقى تظلمات الثانوية العامة على امتحانات الدور الأول عبر المراكز المختصة بالمحافظات المختلفة، من أجل التيسير على الطلاب، وذلك في إطارخدمة طلاب الثانوية وضمان حصول كل طالب على حقه، فضلا عن ضمان تكافؤ الفرص.

تسليم شهادة الثانوية العامة المؤمنة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الانتهاء من طباعة شهادات الثانوية العامة المؤمنة، وتسليمها للطلاب غدا الأحد، ودعت الطلاب إلى الحفاظ على الرقم السري المرفق مع الشهادة المؤمنة، والذي يتم كتابته على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات، لافتة إلى أن الرقم السري لطلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات يتيح للطلاب حفظ خصوصية وسرية ما قام بترتيبه من كليات يرغب في الالتحاق بها.