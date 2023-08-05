القبض على حرامي الموبايلات في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما جرائم السرقات.

القبض على لص الهواتف المحمولة

أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة ، وأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة.

اعتراف المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه واقعتي سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب ، كما تم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولي علىهما بمسكنه.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات ، واتهماه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.