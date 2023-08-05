نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 في محافظة البحر الأحمر

يبحث عدد من طلاب الشهادة الإعدادية عن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة البحر الأحمر، وذلك استعدادا للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة والفنية وغيرها.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة البحر الأحمر

وكشف هشام منير عبد الغني، وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اعتمد نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للدور الثاني للعام الدراسي، بنسبة نجاح 86%، كما بلغت نسبة النجاح بشهادة إتمام الدراسة بمرحلة الشهادة الإعدادية المهني للدور الثاني 72,7%.

تظلمات امتحان الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2023‪

وأكد وكيل تعليم البحر الأحمر فتح باب تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية العامة الدور الثاني 2023 بمقر مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر الكائن بشارع الحجاز بمدينة الغردقة، ويستمر تلقي التظلمات حتى 17 أغسطس الجاري.

التعليم المزدوج في البحر الأحمر

كما أكد وكيل تعليم البحر الأحمر قبول دفعات جديدة من حملة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي المقبل في أقسام تحلية المياه وصيانة وإصلاح السيارات والتبريد والتكييف والسياحة والفنادق، ويتم التقديم عبر منصة التعليم المزدوج.