تعديل مواعيد ضخ المياه في البحر الأحمر.. اعرف المناطق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، تعديل مواعيد ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها بدءًا من غد السبت.

مواعيد ضخ المياه بمدينة رأس غارب حتى الأحد المقبل

وحددت «مياه البحر الأحمر» عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مواعيد ضخ المياه بمدينة رأس غارب لمدة يومين بدءًا من غد السبت وحتى الأحد المقبل على النحو التالي:

- السبت: «شارع مخبز الأندلس - شارع الشويخات والحراجية - الـ128 وحدة وخلف مدرسة الساعاتي والعبور ومنطقة الوادي ومنطقة التلفزيون وشارع التعاون وشارع صديق مساكن الشركة العامة سوريا الشمالية - سوريا الجنوبية - بورسعيد ومساكن دمشق ومنطقة المجمع التجاري - منطقة الأزهر القديم - وخوررحمي - والـ30 مسكن الحراجية وشارع السميري وشارع الكنيسة ومنطقة القسم - وشارع بركة عمارات الكمين الـ144 و108 و96 و60 و48 و50 وحدة وحي الأمل والـ48 والـ50 والكافتيريا».

- الأحد: «السقالة وخور رحمي ومنطقة الجوازات وعمارات أبو النصر وعمارات محمود رضا وعمارات 1008 وحدات الصحراوية وعمارات 496 وحدات السكنية 100 و75 و72 و56 ووحدة و608، وعمارت الـ32 وحدة ومساكن النيابة والـ253 وحدة وعمارات مبارك والمعاشات القديمة والإيمان والحاج نور ومنطقة الكهرباء والسوق القديم وسوريا الجنوبية وعمارات خور رحمي المحكمة والـ46 وحدة».

مواعيد ضخ المياه الجديدة في مدينة القصير

وحددت مواعيد ضخ المياه في مدينة القصير في الفترة ما بين غد السبت وحتى الجمعة المقبل كالآتي:

- السبت: «العوينة - الجرف - العدوة - المستشفى - مبارك - أبوالنصر».

- الأحد: «منطقة الجبانة - السيول - المستعمرة».

- الاثنين: «الإذاعة والتلفزيون - المدينة الصناعية - الأبنودية - عمارات السيدة خديجة - المنطقة الرابعة».

الثلاثاء: «عمارات العوينة الجديدة - الجزء الشمالي - رافع مبارك - التوطين».

- الأربعاء: «التقوى - شنيشن - خلف المخابرات - عمارات أبو النصر».

- الخميس: «الأمل وامتداد الأمل - السبع عمارات - توشكى - عمارات 144 - البلوكات».

- الجمعة: «الجميعة - المنطقة الثالثة - منخفض التكاليف».