نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة الغربية.. اعرف موعدها

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالغربية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة الغربية، من المقرر إعلانها فور اعتمادها من محافظ الغربية، وذالك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وسيتم إعلانها عبر رابط إلكتروني، أو من خلال المدارس.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة الغربية

وكشف مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة الغربية، يوم الأحد أو الإثنين المقبل، وذالك فور الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات، ورصد الدرجات، وتجهيز الكشوف واعتماد النتيجة من الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة الغربية

وأوضح المصدر في حديثه لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2023 محافظة الغربية، سيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية، ومن الممكن الحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس، أو من خلال المدارس، مشيرا أنه فور الانتهاء من اعتماد وإعلان النتيجة، سيتم إرسال الكشوفات إلى الإدارات التعليمية العشرة لتوزيعها على المدرس.