خبير سياسي: أمريكا تقود حربا تكنولوجية ضد الصين ستضر بالجميع

اعتبر الكاتب ومحلل الشؤون السياسية الصيني، نادر رونج، أن المخاوف التي باتت تخيم على كثير من مناطق العالم، لا تأتي من الصين، بل من النظرة الأمريكية إلى الصين، مشيراً إلى مقولة رئيس أمريكي أسبق مفادها أن «الخوف الوحيد الذي يمكن أن نخاف منه، هو الخوف نفسه»، وأضاف أن تلك المخاوف تنبع أصلاً من الحرب التكنولوجية التي تشنها الولايات المتحدة على الصين، باعتبار أنها أكبر اتحاد سياسي، وأكبر منافس اقتصادي واستراتيجي للولايات المتحدة.

تطور الصين فرصة للولايات المتحدة

وتابع خبير الشؤون السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة الصينية بكين، اليوم السبت، أن «الأمر ليس هكذا بالنسبة لنا في بكين، نحن في الصين نقول إن تطور الصين وتنميتها يُعتبر فرصة لتطور الولايات المتحدة أيضاً، لكن المشكلة تتمثل في الحكم الخاطئ على الصين».

الأيديولوجيات الأمريكية جوهر المشكلة

أضاف «رونج» أن أمريكا في المقابل، لا ترى أن تطور الصين هو تطور بالنسبة للولايات، وهذا جوهر المشكلة اليوم بسبب الأيديولوجيات الأمريكية، خاصةً وأن المسؤولين يعلمون جيداً أن التعاون سيفيد الجميع، ولكن الحرب التجارية والتكنولوجية، التي تشنها الولايات المتحدة على الصين، ستضر بالجميع.