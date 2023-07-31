5 عمداء جدد لتسيير الأعمال في معاهد أكاديمية الفنون

أعلنت الدكتورة غادة حبارة رئيسة أكاديمية الفنون، أحدث القرارات التي أصدرتها مؤخرا، والتي تشمل اختيار 5 من أساتذة كلية الفنون لتسيير أعمال العمداء في 5 معاهد تابعة للأكاديمية الفنون، لحين الانتهاء من إجراءات تعيين عمداء على النحو التالي:

قرارات أكاديمية الفنون الجديدة

وذكرت رئيسة أكاديمية الفنون، لـ«الوطن» تفاصيل القرارات الجديدة، مبينة أنها جاءت على النحو التالي:

1- اختيار الدكتور أيمن الشيوي، لتسيير أعمال عميد المعهد العالي للفنون المسرحية.

2- اختيار الدكتورة لمياء محمد لتسيير أعمال عميدا للمعهد العالي للباليه.

3- اختيار الدكتورة إيمان يونس لتسيير أعمال عميد المعهد العالي للسينما.

4-اختيار الدكتورة رانيا يحيى لتسيير أعمال عميد المعهد العالي للنقد الفني.

5-اختيار الدكتورة سمر سعيد لتسيير أعمال عميد المعهد العالي للفنون الشعبية.

سبب قرارات أكاديمية الفنون

وأوضحت أنَّ هذه القرارات جاءت خلفًا للعمداء السابقين في المعاهد الخمسة والذين بلغوا سن التقاعد مؤخرًا.

يُشار إلى أنَّه صدَر مؤخرًا قرارًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتعيين الدكتور هشام جمال، الأستاذ بالأكاديمية نائبًا لرئيس أكاديمية الفنون.