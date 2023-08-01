«أكاديمية الفنون» تكشف موعد فتح باب القبول في 8 معاهد تابعة لها

أعلنت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون التابعة لوزارة الثقافة، موعد فتح باب تقدم طلاب الثانوية العامة 2023 للمعاهد التابعة للأكاديمية، استعدادا للعام الدراسي المقبل 2023- 2024.

موعد فتح باب الالتحاق بأكاديمية الفنون

وأضافت جبارة لـ«الوطن»: «خلال أيام سنعقد اجتماع مجلس إدارة بأكاديمية الفنون لتحديد شروط القبول الجديدة للعام الدراسي المقبل 2023-2024، وسنعلن بالتالي موعد فتح باب التقدم إلى الالتحاق بمعاهد الاكاديمية الأسبوع المقبل».

الدراسة في معاهد أكاديمية الفنون:

ومدة الدراسة في أكاديمية الفنون بفرعيها في الهرم والإسكندرية 4 سنوات، وتضم 8 معاهد، كما يلي.

1- المعهد العالي للموسيقى العربية

2- المعهد العالي للفنون المسرحية.

3- المعهد العالي للسينما.

4- المعهد العالي للنقد الفني.

5- المعهد العالي للموسيقى والكونسرفاتوار.

6-المعهد العالي للباليه.

7- المعهد العالي للفنون الشعبية.

8- المعهد العالي لفنون الطفل

الثانوية العامة 2023

في سياق آخر، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أمس نتيجة الثانوية العامة 2023، خلال المؤتمر الصحفي لكشف مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023، ارتفاع نسب النجاح هذا العام في جميع الشعب، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نتيجة 2023 نسبة 78.81% مقابل 74.47% في 2022.