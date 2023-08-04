كليات أقل من 60% لطلاب علمي علوم.. في القاهرة والمحافظات

تنطلق المرحلة الأولى من تنسيق طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، غدا، وتستمر على مدار 5 أيام وبعدها تعلن وزارة التعليم العالي موعد تنسيق المرحلة الثانية ثم المرحلة الثالثة لجميع الشعب، لذا نستعرض الكليات المتاحة لطلاب علمي علوم، بحسب تنسيق العام الماضي.

المرحلة الأولى 2023

تنطلق المرحلة الأولى للتنسيق 2023 وفق الحد الأدنى التالي:

362 درجة فأكثر، أي بنسبة 88.29% فأكثر لعلمي علوم.

342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر لعلمي رياضة.

289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر للأدبي.

وبحسب المؤشرات وتنسيق 2022، تبقى لطلاب علمي علوم في المرحلة الثالثة «أقل من 246 درجة أي 60%» في العام الماضي أماكن شاغرة في نحو 187 كلية في الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية.

القاهرة الكبرى

1- حقوق انتساب موجه القاهرة.

2- تربية نوعية موسيقية القاهرة.

3- تربية نوعية موسيقية عين شمس.

4- تربية نوعية عين شمس.

5- التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان.

6- حقوق انتساب موجه مدينة السادات.

7- تربية رياضية بنين مدينة السادات.

8- تربية موسيقية حلوان.

9- تربية رياضية بنات مدينة السادات.

10- تربية نوعية فنية عين شمس.

11- تربية رياضية بنين حلوان.

12- تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة.

13- تربية فنية حلوان بالزمالك.

14- تربية نوعية فنية القاهرة.

15- اقتصاد منزلي حلوان.

16- آداب انتساب موجه بنات عين شمس.

17- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 6 أكتوبر التكنولوجية.

18- تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالقاهرة جامعة مصر الدولية التكنولوجية رياضة.

19- آداب انتساب موجه عين شمس.

20- حقوق انتساب موجه عين شمس.

21- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة أكتوبر التكنولوجية علوم.

كليات المرحلة الثالثة في الإسكندرية

23- تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

24- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية علوم.

25- تربية رياضية بنين الإسكندرية.

26- تربية رياضية بنات الإسكندرية.

27- تربية نوعية فنية الإسكندرية.

28- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية برج العرب التكنولوجية.

29- حقوق انتساب موجه الإسكندرية.

كليات متاحة من 50% فأكثر لطلاب علمي علوم

30- كلية آداب انتساب موجه العريش.

31- تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

32- تربية العريش رياضة.

33- تربية نوعية فنية بورسعيد.

34- تربية نوعية فنية دمياط.

35- تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية.

36- تربية شعبة تربية فنية السويس.

37- تربية رياضية بنين العريش.

38- تربية نوعية موسيقية الزقازيق.

39- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية علوم.

40- تربية مطروح رياضة.

41- تربية نوعية موسيقية بور سعيد.

42- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة سمنود التكنولوجية علوم ورياضة.

43- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

44- تربية رياضية بنات السويس.

45- تربية رياضية بنات بور سعيد.

46- تربية دمياط رياضة.

47- تربية (طفولة) العريش.

48- تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية.

49- تربية نوعية فنية بنها.

50 - تربية نوعية فنية المنصورة.

51- تربية (تعليم ابتدائي) السويس.

52- تربية نوعية فنية كفر الشيخ.

53- تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية.

54- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة شرق بورسعيد التكنولوجية رياضة.

55- تربية رياضية بنات العريش.

56- تربية (تعليم ابتدائي) العريش.

57- تربية رياضية بنين كفر الشيخ.

58- تربية رياضية بنات كفر الشيخ.

59- تربية رياضية بنين المنصورة.

60- تربية رياضية بنات بنها.

61- تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية.

62- تربية كفر الشيخ رياضة.

63- تربية نوعية موسيقية طنطا.

64- تربية رياضية بنين طنطا.

65- تربية رياضية بنين مطروح.

66- تربية رياضية بنات المنصورة.

67- تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم.

68- تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم.

69- تربية رياضية بنين بور سعيد.

70- تربية نوعية بور سعيد.

71- آداب انتساب موجه دمياط.

72- تربية نوعية فنية طنطا

73- تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

74- تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية.

75- تربية رياضية بنين الزقازيق.

76- تربية رياضية بنات الزقازيق.

77- تربية نوعية فنية الزقازيق.

78- تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية.

79- تربية نوعية المنصورة بمنية النصر.

80- تربية رياضية بنين بنها.

81 - تربية نوعية المنوفية بأشمون.

82- حقوق انتساب موجه بنها.

83- تربية نوعية بنها.

84- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية.

85- تربية نوعية دمياط.

86- تربية السويس رياضة.

87- تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

88- تربية رياضية بنات طنطا.

89- تربية (تعليم ابتدائي) دمياط.

90- آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس.

91- آداب انتساب موجه كفر الشيخ.

92- تربية (طفولة) السويس.

93- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

94- تربية نوعية موسيقية مطروح.

95- تربية نوعية موسيقية سوهاج.

96- تربية نوعية موسيقية المنصورة.

97- تربية رياضية بنين السويس.

98- تربية نوعية مطروح.

99- آداب انتساب موجه بورسعيد.

100- تربية نوعية موسيقية بنها.

101- تربية نوعية موسيقية المنوفية.

102- تربية نوعية موسيقية دمياط.

103- تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

104- تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر.

105- تربية رياضية بنات دمياط.

106- تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد.

107- آداب انتساب موجه دمنهور.

108- آداب انتساب موجه طنطا.

109- آداب انتساب موجه المنصورة.

110- آداب انتساب موجه بنها.

111- آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

112- تربية نوعية المنصورة بميت غمر.

113- حقوق انتساب موجه طنطا.

114- حقوق انتساب موجه المنصورة.

115- حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم.

116- تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية.

117- تربية نوعية فنية مطروح.

118- آداب انتساب موجه بني سويف.

119- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط.

120- تربية رياضية بنات بني سويف.

121- تربية نوعية فنية الفيوم.

122- تربية رياضية بنات أسوان.

123- كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة.

124- آداب انتساب موجه أسيوط.

125- تربية نوعية موسيقية أسوان.

126- تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي.

127- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

128- تربية (تعليم ابتدائي) أسوان.

129- حقوق انتساب موجه أسوان.

130- تربية رياضية بنين سوهاج.

131- تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة.

132- تربية نوعية فنية أسوان.

133- تربية رياضية بنات سوهاج.

134- تربية نوعية فنية سوهاج.

135- تربية نوعية فنية جنوب الوادي.

136- تربية رياضية بنات جنوب الوادي.

137- تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد.

138- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

139- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية علوم.

140- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ج أسيوط التكنولوجية.

141- تربية نوعية موسيقية المنيا.

142- تربية رياضية بنات الفيوم.

143- تربية رياضية بنين بني سويف.

144- آداب انتساب موجه جنوب الوادي.

145 - الآداب - انتساب موجه المنيا.

146- الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط.

147- تربية فنية المنيا.

148- خدمة اجتماعية أسيوط.

149- تربية نوعية أسوان.

150- حقوق انتساب موجه جنوب الوادي.

151- آداب انتساب موجه الفيوم.

152- تربية بني سويف رياضة.

153- تربية المنيا رياضة.

154- تربية أسيوط رياضة.

155- تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج.

156- تربية جنوب الوادي رياضة.

157 - تربية سوهاج رياضة.

158- خدمة اجتماعية أسوان.

159- حقوق انتساب موجه سوهاج.

160- تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة.

161- تربية نوعية فنية أسيوط.

162- تربية نوعية موسيقية أسيوط.

163- تربية رياضية بنات أسيوط.

164- تربية رياضية بنين أسيوط.

165- تربية أسوان

166- تربية رياضية بنين جنوب الوادي

167- خدمة اجتماعية تنموية بني سويف.

168- تربية (طفولة) أسوان.

169- آداب انتساب موجه أسوان.

170- تربية رياضية بنين أسوان.

171- تربية (طفولة) الوادي الجديد.

172- تربية (طفولة) سوهاج.

173- تربية نوعية الفيوم.

174- تربية نوعية سوهاج.

175- كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية علوم.

176- آداب انتساب موجه سوهاج.

180- حقوق انتساب موجه أسيوط.

181- حقوق انتساب موجه بني سويف.

182- تربية رياضية بنين الفيوم.

183- تربية رياضية بنين المنيا.

184- تربية رياضية بنات المنيا.

185- خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف.

186- خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان.

187- آداب انتساب موجه الوادي الجديد.