أكاديمية الفنون تنظيم ورشا لتأهيل المتدربين على مهن سوق العمل

أطلقت أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مبادرة بعنوان «اتعلم واشتغل»، تضم مجموعة ورش لتعليم الفنون والمهارات الهادفة إلى تعليم حرفة لتأهيل المتدرب لسوق العمل.

وقال محمود فؤاد صدفي، المخرج ومصمم الديكور، ومدير مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، والمشرف على الورش، لـ«الوطن»: «تتضمن المبادرة خطة صيفية تشمل مجموعة من الورش لاكتساب مهارات مختلفة حسب الورشة».

ورش أكاديمية الفنون

وأوضح: «أولها ورشة التمثيل الاحترافي للكبار للدكتور علاء قوقة، وورشة التمثيل للأطفال ندى عفيفي، ومن المقرر أن تقدم الورشة عرضا مسرحيا، وورشة أساسيات النجارة لتنفيذ الديكور المسرحي والسينمائي والأثاث المنزلي، وتدريب علي أحمد كبير النجارين بأكاديمية الفنون».

وأكمل: «يتم تقديم ورشة تعليم أساسيات فن الحدادة (لحام الحديد وعمل أشكال فنية وديكورات من الحديد)- أحمد مجدي فني حدادة بوزارة الثقافة، وورشة فن صناعة الماريونيت وتحريكها ورسمها وتصميمها - تدريب بكار (محمد فوزي بكار)»، مشيرا إلى أنّ الورش تستهدف طلاب الأكاديمية والمجتمع الخارجي وطلبة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية.

وعن التقديم والأسعار، قال «صدقي» إنّ التقديم إلكترونيا من خلال الاستمارة المتاحة عبر الصفحة الرسمية لمسرح نهاد صليحة، وهناك مواعيد لكل ورشة، وتجهز الأكاديمية مستقبلا ورش اليوم الواحد في مجالات متنوعة، بحيث يحضّر المدرب مهارة محددة يعلمها للمتدربين في حصة واحدة، مشيرا إلى اختلاف أسعار كل ورشة، وتقديم تخفيض لطلبة الأكاديمية وأسعار خاصة لطلاب مدرسة التكنولوجيا التطبيقية.

وتابع أنّ مدة الورش تتراوح بين شهرين و3 أشهر، ليتمكن المتدرب من تعلم مهارة إذ يقوم على الورش مدربيين ذوو ثقافة ينتمون إلى وزارة الثقافة، كما يحصل على شهادة معتمدة من أكاديمية الفنون.