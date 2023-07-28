مدير مكتب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط: البعد المناخي على رأس أولوياتنا

قال جوليان كلاش، مدير مكتب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، إنَّ علاقته باللغة العربية بدأت منذ سن المراهقة بزيارته لأكثر من بلد عربي، ومن تجربته التي خلقت لديه رغبة واهتمام بالمنطقة وثقافتها وتاريخها ليقرر دراستها بالجامعة بفرنسا، ويحصل على منحه وليسافر بعدها إلى مصر لاستكمال دراساته.

كلاش: عشت في القاهرة منذ 20 عاماً

وأضاف «كلاش» خلال استضافته ببرنامج «بصراحة» على شاشة «قناة الحياة» تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنَّه قبل 20 عاماً عاش في القاهرة وهي التجربة التي لا ينساها و«جزء منه مصري»، مشيراً إلى العديد من التحديات التي تواجهها المنطقة العربية أبرزها تغير المناخ وتداعيات هذه الظاهرة على كافة مناحي الحياة من الاقتصاد وجودة الحياة.

قضية تغير المناخ على رأس أولوياتنا

وتابع مدير مكتب الأمين العام لاتحاد من أجل المتوسط: «يأتي على رأس أولوياتنا البعد المناخي والتنوع البيولوجي وكأمانة عامة صار من الملفات التي نعمل عليها مكثفاً، وكذلك ملف التوظيف وإتاحة فرص العمل للشباب، والتكامل الاقتصادي مع المتوسط».