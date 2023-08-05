إحالة 63 عاملا بوحدات صحية في الدقهلية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

قرر الدكتور عاطف سعد، نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، بمحافظة الدقهلية، اليوم، إحالة 63 طبيبا وتمريض وإداري بوحدات صحية للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وإحالة مديري مركزي شباب مغلقين للتحقيق، وذلك عند المرور على مراكز طب الأسرة ومراكز الشباب في قرى: «كفر الدكروري، وميت عباد، وبانوب، وأفنيش، وابستو، وتيرة» التابعين لمركز نبروه.

غياب 63 موظفًا ما بين طبيب وتمريض في مراكز طب الأسرة

وأوضح نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، في بيان صحفي، أنه أثناء المرور الميداني للمتابعة والتفتيش على الوحدات الخدمية والقطاعات الحكومية تبين غياب 63 موظفا ما بين طبيب وتمريض في مراكز طب الأسرة في «كفر الدكروري، وميت عباد، وبانوب، وأفنيش، وابستو، وتيرة» ووجود مركزي شباب ميت عباد وكفر الدكروري مغلقين.

غلق مركزي الشباب في الدقهلية

وقرر الدكتور عاطف سعد، نائب رئيس المدينة، رفع مذكرة بالأمر إلى المهندس محمد البسيوني رئيس المركز لمخاطبة مديريتي الصحة والرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتغيبين عن العمل وكذلك غلق مركزي الشباب.

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة نبروه، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا للقانون وحفاظًا على مصالح المواطنين وتوفير احتياجاتهم وتلبية مطالبهم وإتاحة الخدمة الصحية لهم أينما كانوا في كل وقت وكذلك توفير كافة الخدمات الرياضية وغيرها، وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالمتابعة المستمرة.