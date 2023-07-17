إحالة الموظفين المخالفين في إدارة الواسطى التعليمية للتحقيق

قرر محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إحالة بعض المخالفات الإدارية بإدارة الواسطى التعليمية، والمتعلقة بشؤون العاملين إلى الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري للتحقيق.

وكيل تعليم بني سويف يفاجئ ديوان عام إدارة الواسطى التعليمية

وفاجأ وكيل تعليم بني سويف، العاملين بديوان إدارة الواسطى التعليمية، بتواجده منذ الصباح الباكر، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن خطة متابعة دواوين الإدارات التعليمية للتأكد من انضباط العمل.

مخالفات إدارية في إدارة الواسطى التعليمية

ورصد وكيل تعليم بني سويف خلال الزيارة عدد من المخالفات، والتي كانت عبارة عن تأخير بعض العاملين عن المواعيد الرسمية، وعدم تسجيل التأخيرات في الدفاتر، وعدم تسجيل الإجازات بدفتر 68، قبل أن يقرر إحالتها للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري.

الاستماع إلى مشاكل ومقترحات العاملين

وخلال زيارته حرص وكيل الوزارة على تفقد الأقسام والمكاتب الإدارية وأجرى حوارًا مع العاملين والمترددين من المواطنين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل موجها بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين.

تكثيف أعمال المتابعة بداووين الإدارات

وأشار وكيل الوزارة بأن الزيارة ضمت فريق عمل متكامل تكون من المتابعة والمراحل التعليمية والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري بحضور نبيل محمد حسن مدير عام الإدارة، والدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة، وناصر أبو بكر وكيل الإدارة.

وأكد وكيل تعليم بني سويف على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وتكليفات الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف بضرورة متابعة العمل داخل دواوين الإدارات والمدارس لتحقيق الانضباط.