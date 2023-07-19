إحالة 151 موظفا للتحقيق بسبب الغياب وترك العمل دون إذن في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، إحالة 151 موظفا بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل في مختلف المراكز والإدارات بالمحافظ بدون إذن رسمي، إلى التحقيق.

إحالة مجموعة من العمال للتحقيق بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية إلى أن الإحالة جاءت في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكل أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.

وأوضحت المحافظة أن قرار الإحالة جاء بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مركزي ومدن تمي الامديد والمنصورة، من بينهم مسئولي وحدات خدمية وجدت مغلقة خلال حملات التفتيش والمرور.

وأضافت المحافظة أنه جرى إحالة العمال للتحقيق بعد ضبطهم من خلال حملات مرورية مفاجئة، جاءت في التقرير كالآتي:

- عدد 142 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية بقرة السعودية وصدقا وتاج العز والصفا بمركز تمي الأمديد وبمستشفي تمي الامديد المركز، وفي كل من الوحدة الصحية بقرى بدواي والبرامون بمركز المنصورة.

- عدد 7 من العاملين بقطاع الطب البيطري في كل من الادارة البيطرية بتمي الأمديد والوحدة البيطرية بصدق، ومنهم مسئولي وحدة الطب البيطري بأبو الصير بتمي الأمديد وجدت مغلقة في مواعيد العمل الرسمية خلال المرور للجان التفتيش.

- عدد 2 من العاملين بقطاع الشباب والرياضة.