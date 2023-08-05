الداخلية تضبط عنصرا إجراميا بحوزته كمية من الهيروين في أسوان

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة بحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتضرر عدد من أهالي إحدى قرى مركز كوم أمبو بأسوان من أحد العناصر الإجرامية لاتخاذه من منزله وكرا للترويج للمواد المخدرة، أكدت التحريات صحة تلك الواقعة.

عنصر إجرامي شديد الخطورة

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه، وهو عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها مخدرات ، سلاح نارى ، ضرب – مقيم بذات القرية وبحوزته 2 بندقية آلية - 8 خزائن سلاح آلى - بندقية خرطوش - عدد كبير من الطلقات – 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 20 كيلو جراما من مخدر البانجو - كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.