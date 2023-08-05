حياة كريمة تنظم ملتقى توظيفيا في الشرقية وقنا.. الشروط وطريقة التقديم

في إطار عمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على الارتقاء بحياة المواطن في القرى والمحافظات المحتلفة على مستوى الجمهورية، نظمت المبادرة ملتقى توظيفيا في محافظتي الشرقية وقنا، من أجل دعم الشباب ومساندته في اللاتحاق بوظيفة مناسبة، تكون مصدر دخل ثابت له.

ملتقى توظيف حياة كريمة

وأوضحت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طريقة التقديم في الملتقى، موضحة أن من أهم الخطوات أن يتوجه المواطن إلى مقر الملتقى، مصطحبا معه السيرة الذاتية الخاصة به، وبطاقة الرقم القومي، والبحث عن الوظيفة الأنسب له وسط الوظائف المتاحة، والتقديم عليها، وفي نفس اليوم، يجري المواطن المقابلة الشخصية للالتحاق بالوظيفة.

موعد انتهاء الملتقى التوظيفي

والجدير بالذكر أن حياة كريمة تتيح التقديم في الملتقى التوظيفي لجميع المؤهلات: العالي، المتوسط، أو بدون مؤهل، وفي محافظة قنا، يوجد الملتقى في الصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم، وفي محافظة الشرقية، يوجد ملتقى حياة كريمة التوظيفي في الصالة المغطاة.

والجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تنظم ملتقى توظيفي في محافظتي الشرقية وقنا ويستمر على مدار يومين، بداية من اليوم السبت، 5 أغسطس، وحتى غدا الأحد الموافق 6 أغسطس الجاري، وذلك استكمالا للدور الذي تلعبه المبادرة الرئاسية في دعم وتطوير الريف المصري ومساندة المواطن البسيط.