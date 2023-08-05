وزير الري في زيارة تفقدية إلى الفيوم لمتابعة الموقف المائي بالمحافظة

في استجابة فورية لشكاوى المزارعين وحسم الري المخالف بمحافظة الفيوم، أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، زيارة تفقدية لمحافظة الفيوم لتفقد الموقف المائي بالمحافظة، والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة محطات الرفع والمنشآت المائية بالمحافظة.

وزير الري يلتقي المنتفعين ويستمع لطلباتهم وشكواهم

وتفقد الدكتور سويلم خلال الزيارة، حالة الري بترعة قوتة وبحر النزلة وترعة قارون وامتدادها ومصرف بركة، ومحطة مصرف القاطع الواقعة على مصرف الوادي بمركز يوسف الصديق.

وخلال الزيارة التقى الدكتور سويلم العديد من المنتفعين، حيث استمع إلى طلباتهم وشكواهم، ووجَّه قيادات مصلحة الري بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائي على الطبيعة وإزالة التعديات على الترع وذلك لسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاوى المزارعين.

ووجَّه الدكتور سويلم بسرعة قيام معاهد بحوث الهيدروليكا والإنشاءات والصرف بإعداد دراسة متكاملة عن الموقف المائي بالإدارة العامة لري غرب الفيوم، وخاصة منطقة قوتة والحالة الفنية لمحطة القاطع، وتكثيف مجهودات التوجيه المائى في التواجد والتواصل مع المزارعين بمنطقة قوته لدعم روابط مستخدمي المياه والتحول للرى الحديث.

إعداد دراسة متكاملة عن الموقف المائي بإدارة ري غرب الفيوم

كما وجَّه بسرعة تطهير مصرف بركة، وإعداد حصر بالتعديات الواقعة على بحر النزلة وترعة قارون وامتدادها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بشكل عاجل، مع التأكيد على منع الزراعات المخالفة والشرهة لاستهلاك المياه في المناطق الساخنة.

كما وجَّه سويلم بأخذ عينات من المياه التي تُرفع من مصبات المصارف الزراعية إلى بحيرة قارون عن طريق عدد من محطات الرفع وذلك لقياس نوعية هذه المياه ودراسة الاتزان البيئي لبحيرة قارون وضمان جودة نوعية المياه بالبحيرة.