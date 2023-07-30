استجابة لشكاوى أهالي بحر البقر.. وزير الري يوجه بمتابعة نقص المياه بالشرقية

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة حالة الري، استجابة لشكاوى المزارعين بمنطقة بحر البقر بمحافظة الشرقية من نقص مياه الري.

واستعرض «سويلم» الموقف المائي بزمام محطة 1 بحر البقر، والحالة الفنية للمحطة، وأسباب نقص المياه والناتجة عن إلقاء بعض الأهالي للمخلفات بالمجرى المائي، وهو ما ينتج عنه حدوث أعطال في طلمبات الرفع حال دخول هذه المخلفات بها.

تكثيف أعمال تطهير دليل المجرى المائي أمام النطاق الواقي

ووجه «سويلم»، بتكثيف مصلحة الري لأعمال تطهير دليل المجرى المائي أمام النطاق الواقي (شبك الإعشاب)، وقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتكثيف أعمال التطهير داخل المحطة (أمام وحدات الرفع) كإجراء عاجل لتحسين حالة الري، مع قيام مصلحة الري كإجراء مستديم بإحلال النطاق الواقي الحالي أمام المحطة بنطاق واقي يعمل ميكانيكياً ، لضمان التعامل الفعال مع المخلفات وإزالتها بشكل فورى لحماية طلمبات الرفع بالمحطة من الأعطال الناتجة عن دخول هذه المخلفات داخل الطلمبات.

وأكّد استمرار أجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء في متابعة أعمال التطهيرات بشكل مستديم، واستمرار تواجد الحفار القائم بتطهير النطاق الواقع أمام المحطة.

كما وجه بقيام الميكانيكا والكهرباء بتدقيق التصرفات الخارجة من المحطة وقياس الكفاءة الفعلية لطلمبات المحطة، مع دراسة إمكانية زيادة قدرة رفع المحطة من خلال تركيب وحدة طوارئ إضافية بها لتحسين حالة الري وحسم شكاوى المزارعين.

مناشدة المواطنين بعدم إلقاء أي مخلفات في المجاري المائية

وناشدت وزارة الموارد المائية والري كل المواطنين بعدم إلقاء أي مخلفات في المجاري المائية لما تتسبب فيه من تأثير سلبي على نوعية المياه، والتسبب في حدوث أعطال كثيرة ومتكررة في محطات الرفع بمختلف المحافظات وهو ما يؤثر سلبا على قدرتها على رفع المياه من الترع والمصارف، وبالتالي التأثير سلبًا على حالة الري والزراعات بمناطق مختلفة، وأيضا التأثير سلبا على منظومة الصرف الزراعي والتسبب في حدوث ازدحامات مائية بالمصارف قد ينتج عنها غرق للأراضي المحيطة بها.