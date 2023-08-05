«أحمد» يحول منزل والدته المتوفاة لمطبخ خيري: بكمّل مسيرتها في مساعدة الفقراء

قال أحمد الصواف، شاب حوّل منزل والدته المتوفاة لـ«مطبخ خيري»، إنَّ والدته بدأت هذا العمل التطوعي خلال حياتها إذ كانت مهتمة بالصدقات الجارية من إخراج وجبات وإطعام المساكين خاصة في شهر رمضان وعلمت أبناءها مساعدتها بتوزيع الوجبات.

«أحمد» وإخوته حولوا منزل والدتهم المتوفاة لـ «مطبخ خيري»

وأضاف «الصواف» خلال مداخله له عبر تقنية «زووم» لبرنامج السفيرة عزيزة، أنَّه بعد وفاة والدته «فكرنا كيف يستمر منزل والدتنا مفتوحاً.. وبدأنا في تنفيذ «مطبخ الحاجه نادية» وبدأناه في شهر رمضان بشكل أساسي ثمَّ بقية أيام العام نخرج من خلاله الطعام للمحتاجين في مناسبات بعينها ونشترك معا.. أما بالنسبة إلى التكلفة فلا نستطيع تحملها بمفردنا طوال الوقت لذلك نفتح بابنا لأهل الخير للمشاركة معنا خاصة الراغبين في إخراج صدقة بنية الإطعام واحتساب تكاليف مكونات الوجبة».

كيفية توزيع الوجبات

وتابع «الصواف»: «توزيع الوجبات يتم في قريتنا سرس الليان بمحافظة المنوفية والنواحي المجاورة ويشاركنا الأولاد والجيران والأقارب وأهل القرية وبعض الزملاء الذين لا يبخلون علينا بمجهودهم»، لافتا إلى طبيعة عمله في مؤسسة خيرية جعلته متواصلا أكثر مع الأسر الأكثر احتياجاً وهو ثاني إخوته الذكور الأربعة وأخت بنت ويشاركهم في العمل الخيري الزوجات والأحفاد.

برنامج السفيرة عزيزة

يُذكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.