خالد الجندي: الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل أكثر من مخيفة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المجتمع العالمي أصبح يموج حالات بفتن وهناك فارق بين عصر ما قبل السوشيال ميديا وعصر ما بعد السوشيال ميديا، موضحا أن الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل أكثر من مخيفة.

السوشيال ميديا لها منافع ومساوئ

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc»، اليوم السبت، أنه رغم المنافع العديدة لمواقع التواصل الاجتماعي إلا أنها لها أيضًا مساوئ عديدة، فهي لا يمكن وقفها في أي دولة في العالم، وهي مسلية بها صور وأفلام ووسائل للترفيه، وهي سريعة الطلقات ولكن لها تأثير قاتل مثل السم الزعاف لا يمكن إنكاره، وهي موجودة بأبسط وسائل التقنية وبشكل مجاني وفي كل وقت.

أصبح الهاتف المحمول بمثابة رجل يقيم معك بمنزلك

وتابع، أن علماء مراقبة الميديا أكدوا أنه إذا وجود خدمة تقدم مجانًا فعلى المستخدم يعلم أنه هو المنتج المستهدف، وأصبح المستهدف هو السلعة، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي وصل لمراحل أكثر من مخيفة، حيث أصبح الهاتف المحمول كرجل يقيم معك بمنزلك، «لو تحدثت مع زملائك عن أنواع القهوة سوف تفاجأ عندما تفتح الهاتف بسيل من الإعلانات عن القهوة وأسعارها وكل ما يتعلق بها، والإنسان اللي يظن أنه عايش في جزيرة وحده هو واهم ومخطئ».