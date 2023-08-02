تعرف على كليات الذكاء الاصطناعي في مصر وتوقعات التنسيق لطلاب الثانوية

توسعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي في مصر، فضلاً عن تغيير أسماء عدد كبير من كليات الحاسبات والمعلومات إلى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لمواكبة التطورات الراهنة في العلوم المختلفة، والتي أكدت أن التخصصات الجديدة تخدم احتياجات سوق العمل.

توجد كليات الذكاء الاصطناعي في مصر في عدد كبير من الجامعات الحكومية منها «المنوفية وكفر الشيخ»، فضلاً عن القاهرة والسادات وبنها وجنوب الوادي وحلوان ومطروح.

تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي في مصر العام الماضي

ومن المتوقع تقارب تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي في مصر، من العام الماضي، حيث جاء الحد الأدنى لتنسيقها العام الماضي كالتالي:

- الحد الأدنى لكلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ لشعبة علمي علوم بلغ 366 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ لشعبة رياضة 338 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة لشعبة علمي علوم 362 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي السادات لطلاب شعبة علمي علوم 361 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها لشعبة علمي علوم 360 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية شبين الكوم لشعبة علمي علوم 360 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة لشعبة علمي علوم 359 درجة.

تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي في مصر

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لشعبة علوم 358 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مطروح لشعبة علمي علوم 357 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة شعبة علمي رياضة 346 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان شعبة علمي رياضة 338 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها شعبة علمي رياضة 335 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي السادات شعبة علمي رياضة 332 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة شعبة علمي رياضة 331 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية شبين الكوم شعبة علمي رياضة 332 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مطروح شعبة علمي رياضة 330 درجة.