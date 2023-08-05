رسائل من فاروق الباز لطلاب الثانوية الناجحين: نجاحك يعتمد على استغلال الفرصة

قدم العالم الدكتور فاروق الباز، نصائح للناجحين في الثانوية العامة، لتحقيق النجاح في حياتهم المستقبلية، قائلًا: «عليك بذل أفضل ما يمكن في المكان المتواجد به حتى تصبح الأفضل»، لافتًا إلى أن هناك أشياء في الفيزياء مهمة في علوم الفضاء ويجب الاهتمام بها.

الذكاء الاصطناعى

وأضاف فاروق الباز، خلال مداخلة عبر سكايب من أمريكا ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، أن الذكاء الاصطناعي لم يأت من فراغ، ولكن جاء من ذكاء الإنسان، وعلى الإنسان التفكير في عمل شىء مفيد من هذا الذكاء الاصطناعي.

ولفت فاروق الباز إلى أنه يجب أن تستمتع بكل ما تقوم بعمله وتذاكر بشكل جيد وساعد نفسك كي تتطور بشكل كبير، ونجاحك يعتمد على حصولك على الفرصة واستغلالك لها.

نجاح الحياة الزوجية

وأكد أن احترام الأم أهم شىء في نجاح الحياة الزوجية، لأن الأم أعظم إنسان قابلته في حياتي، والمرأة المصرية سيدة عظيمة، وبإيديها تستطيع أن تصبح أحسن ما يمكن، لافتًا إلى أن المصرية كانت ملكة عندما حكمت مصر 8 سيدات، ووالدتي أفضل سيدة في العالم حرمت نفسها من التعليم كي تعلم شقيقها.