الباحثة صوفيا الخولي لـ«لوغاريتم»: مزجت بين الخط الكوري والعربي لربط جسر ثقافي

قالت الباحثة صوفيا الخولي، الأولى على دفعتها في تربية نوعية قسم تربية فنية جامعة الإسكندرية، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه مقيمة في سول، ابتكرت خطاً جديداً يمزج بين الخط الكوري والعربي، إن الهدف من هذا المشروع ربط جسر ثقافي عربي كوري.

نقاط التشابهة بين الثقافتين المصرية الكورية

وأضافت صوفيا الخولي، خلال لقائها الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «لوغاريتم» على قناة DMC: «بحثت عن نقاط التشابهة بين الثقافتين وإظهار جمالها وإخراج رؤية فنية جديدة لم تحدث قبل ذلك، فكان من الصعب أن أرى دراسات سابقة عن الأمر».

وتابعت صوفيا الخولي: «قمت بأعمال للخط على الملابس والشنط وهم 3 كلمات هي السلام والحب والأمل، وأقوم بالرسم على ورق الأرز».

وعن بدايتها، قالت: «قابلت مدرسة كورية في الإسكندرية وتعلمت منها بعضاً من اللغة الكورية، وطلبت مني زيارتها في كوريا، حيث تعرفت على والدتها والتي كانت طيبة».

وواصلت: «كان لدي شغف بالخط الكوري، وشعرت أن الأمر جديد لا يعرفه أحد، وعندما ذهبت لكوريا بحثت عن معلم لتعليمي اللغة الكورية، وآخر 5 أيام هنا وجدت هذا المعلم مي جوك رئيس المركز الكوري الثقافي، وتعلمت على يديه يوميا من 9 صباحا لـ 6 مساء».

ولفتت صوفيا الخولي إلى أنه قال لي ستعودي لي مجددا بعد سفرك لمصر، وبحثت عن معلومات عن الخط الكوري في مصر، وقدمت ورقة لجمع المادة العلمية لمدة 5 أشهر في كوريا، موضحة أن المسلسلات الكورية أفادتها في اللغة، ودخلت بعدها الامتحان بكوريا.

لم أر أي شخص أجنبي يتعلم بهذه السرعة

وقالت إن معلمها مي جوك قال لها: «لم أر أي شخص أجنبي يتعلم بهذه السرعة»، لافتة إلى أنه «كان يرى في شغفي بالعلم وساعدني كثيرا، فمرة نتخانق ومرة نتصاحب، وأشعر كثيرا أنه مثل والدي، وفي أحد الأوقات قلت له ممكن أناديك بوالدي قال أنا أعتبرك مثل ابنتي».