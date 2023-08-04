«الحياة» تذيع عرض «باند النفيخة» ضمن فعاليات مهرجان العلمين.. (بث مباشر)

أذاعت شبكة تليفزيون الحياة، عرض «باند النفيخة» ضمن فعاليات «مسرح الشارع» على هامش فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، الذي يستمر حتى 26 أكتوبر.

أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط

ويعتبر مهرجان العلمين أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، ويتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

حفلات وفعاليات فنية

ومن المُقرر أن يتضمن المهرجان خلال الأيام القليلة القادمة، عددًا من الحفلات والفعاليات الفنية، مثل حفل كارول سماحة وبهاء سلطان يوم 10 أغسطس، وحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت في اليوم نفسه، بالإضافة إلى حفل للرابر العالمي «راس» يوم 25 أغسطس.