فاروق الباز: «شرق العوينات» من مشروعات مصر الكبيرة وقدمنا مخططا عنه منذ 10 سنوات (حوار)

ظواهر طبيعية عديدة شهدها العالم مؤخرا، كان من أبرزها الزلازل العديدة التي ضربت دولا كثيرة، ومنها زلزال تركيا وسوريا، الذي أودى بحياة الآلاف من المواطنين، فضلا عن مدى خطورة المخلفات الفضائية على حياة الإنسان.

وتحاور «الوطن»، العالم الدكتور فاروق الباز، مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، عن أسباب هذه الظواهر والإجابة عن التساؤلات التي تسيطر على ذهن المواطن، وكذلك المشروعات التي تشيدها الدولة ومنها مشروع شرق العوينات وتأثيره على المياه الجوفية.

وإلى نص الحوار:

مشروع شرق العوينات أحد أكبر المشروعات الزراعية في مصر

س: بعد افتتاح مشروع شرق العوينات: ما رأيك في هذا المشروع؟

يُعد مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح، لذلك فهو أحد أهم المشروعات في مصر، موضحا أن تلاميذه قدموا مخططًا منذ نحو 10 سنوات عن هذا المشروع وأهميته، فضلا عن المياه الجوفية بالمنطقة ذاتها.

س: وما تأثير مشروع شرق العوينات على المياه الجوفية؟

لم تتأثر المياه الجوفية بمشروع شرق العوينات إطلاقًا ولم يتسبب في أي خلل في كمية المياه، خاصة أن المياه الجوفية في الصحراء شرق العوينات عذبة وصالحة للزراعة بشكل كبير، وذلك بسبب أن منطقة شرق العوينات مليئة بالمياه الجوفية منذ سنوات طويلة.

علاقة النيزك بالمخلفات الفضائية

س: هناك نيزك سقط فوق منزل أسرة أمريكية.. هل هذا يرتبط بالمخلفات الفضائية؟

هذا النيزك ليس له علاقة بالمخلفات الفضائية، والتي هي عبارة عن حطام السفن الفضائية التي تتحطم عند خروجها عن المدار، وذلك يؤدي إلى وجود عشرات الآلاف من القطع المعدنية التي تلف حول الأرض، وقد تكون هذه المخلفات صغيرة الحجم للغاية.

س: هل هذه المخلفات الفضائية تشكل خطرًا على كوكب الأرض؟

المخلفات الفضائية التي تعد قطعا معدنية صغيرة الحجم، نتيجة حطام السفن الفضائية عند خروجها عن المدار، لا تشكل أي خطر على حياة الإنسان على كوكب الأرض، وهذه جميعها مدارات حول الأرض، كما وصلت منذ البداية.

علاقة حدوث تسونامي بزلزال تركيا

س: الآلاف من الناس فقدوا حياتهم نتيجة الزلزال.. حدثنا عن زلزال تركيا وهل سيتسبب في حدوث تسونامي خلال فترة قريبة؟

زلزال تركيا نشأ نتيجة حركة شبه الجزيرة العربية للشرق، كما أنه لا يوجد أي إثبات علمي وراء التوقعات بحدوث تسوماني في دول البحر المتوسط، موضحًا أن تسوماني يحدث إذا وقع زلزال في منطقة فوقها بحر، ولكن زلزال تركيا ليس له أي علاقة بحدوث تسوماني.

س: بعد تداول اكتشاف حياة أخرى خارج كوكب الأرض: ماذا عن هبوط الثعبان التي أطلقته وكالة ناسا على كوكب زحل لاكتشاف إذا كان هناك حياة على الكوكب أم لا؟

لا يوجد أي إثبات أو دليل علمي يقول أن هناك حياة على الكواكب الأخرى، بل هذه أقوال تلفت انتباه واهتمام عامة الناس دون أي اثبات أو دليل أو سبب.

الباز: لا أساس علمي حول التنبؤات بحدوث زلازل في أماكن أخرى

س: وماذا عن رأيك في التنبؤات التي يطلقها دائما أحد العلماء الهولنديين حول الزلازل وإمكانية حدوثها في مختلف الأماكن؟

التنبؤات التي يطلقها العالم الهولندي عن الزلازل، بعض حديثه له أساس علمي وبعضه ليس له أي أساس علمي أو إثبات، وذلك لأن الجذب ما بين الأرض والقمر والشمس والنجوم لها بعض التأثير لجزء من حركة هذه الكتل، وهذه أساسيات علمية.