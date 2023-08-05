وفاة عامل غرقا في نهر النيل بمنشأة القناطر

لقى عامل مصرعه غرقا في نهر النيل، أثناء استحمامه، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود غريق بقرية الرهاوي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عكاشة، رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتبين أن عاملا 20 سنة، قام بالنزول للمياه للاستحمام، إلا أنه لم يتمكن من السباحة وغرق.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا ما جاء بالفحص، وتم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.