انتشال جثة طفل غرق في نهر النيل ببني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري في مديرية أمن بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، جثة طفل غرق في مياه نهر النيل خلف نادي المهندسين، وجرى نقل الجثة وإيداعها مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

غرق طفل في نهر النيل ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق طفل، 10 سنوات، بمياه النيل خلف قاعة نادي المهندسين بالكورنيش، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وانتشال جثة الطفل.

الإنقاذ النهري ينتشل جثة الطفل

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، من انتشال جثة الطفل، وجرى نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين من التحريات أن المتوفى يدعى «يوسف ح س»، 10 سنوات، مقيم حي الرحبة بمدينة بني سويف، وغرق في النيل أثناء الاستحمام وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.