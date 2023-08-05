تحرير 87 محضرا تموينيا خلال أسبوع في بني سويف

كشف المهندس وصفي عبد الله، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف، عن تحرير 87 محضرا تموينيا في مجال الرقابة التموينية على المخابز البلدية، خلال الأسبوع الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية.

87 محضرا متنوعا ضد مخابز بلدية خلال أسبوع في بني سويف

وأكد «عبد الله»، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الحملات التموينية التي شنتها المديرية، أسفرت عن تحرير 87 مخالفة تموينية متنوعة بالمخابز البلدية، عبارة عن 14 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و32 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و9 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و10 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و3 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين.

كما جرى تحرير 11 محضرًا للتصرف في 478 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو جراما، و3 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، و5 لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

9 محاضر تموينية ضد بدالي التموين في بني سويف

كما تضمنت الحملات التي شنتها مديرية التموين في بني سويف على مدار أسبوع، تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين، لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز

وشدد وكيل وزارة التموين في بني سويف، على تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وصور الغش التجاري كافة.