تحرير 132 مخالفة تموينية لمخابز بلدية خلال أسبوع في بني سويف

أعلن المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، تحرير 132 مخالفة ومحضرا ضد مخابز بلدية مدعمة، خلال الحملات التي شنتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على مدار الأسبوع.

محاضر تموينية متنوعة ضد مخابز بلدية

وأكد «عبدالله»، في تصريحات صحفية، إنه تم تحرير 132 مخالفة ومحضرا ضد مخابز بلدية، وتنوعت بين 29 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و34 محضرًا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 12 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 21 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و20 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

كما تمكنت الحملة التموينية التي شنتها مديرية التموين في بني سويف من تحرير 4 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد، و9 محاضر للتصرف في 347 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كيلو، و3 محاضر لتجميع دقيق بلدي مدعم، وضبط 17جوال دقيق مدعم زنة 50 كيلو قبل بيعها في السوق السوداء.

تحرير 9 محاضر ضد بدالي التموين

كما تمكنت الحملات من تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 محضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجار

من جانبه شدّد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.