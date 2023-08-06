«الليلة الكبيرة» جدارية فنية لتخفيف آلام الأطفال المرضى بالإسكندرية

بألوان مبهجة وأفكار إبداعية، تمكنت ميرنا رأفت، الطالبة بالفرقة الرابعة بقسم التصوير في كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، من إطلاق مشروع تخرجها المتمثل في جدارية تبلغ 124 في 87.5 سم تحت عنوان «الليلة الكبيرة» وهو الذي يحوي رسومات مبهجة للعرائس الشهيرة من أجل تخفيف الألم على الأطفال المرضى إذ أنها خصصت الجدارية لمستشفى الشاطبي للأطفال.

الفنانة الصغيرة تمكنت من تحويل مواد «الأزملط زجاجي والخزفي وزجاج الأوبالين» إلى جدارية فنية تحوي مجموعة من الدمي المتحركة التي يغلب عليها الطابع الشعبي بهدف إدخال البهجة في نفوس الأطفال حين يروها.

وتقول ميرنا لـ«الوطن»، إن معظم شخصيات الجدارية مقتبسة من شخصيات اوبريت «الليلة الكبيرة» وهو ما دفعها لإطلاق ذلك الاسم على المشروع.

ألوان مبهجة في التصميم للفت نظر الأطفال

وأضافت أن مشروعات تخرج كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، تحتاج إلى تخيل مكان يحوي تلك الجدارية وهو ما جعلها اختيار الحائط الخارجي لمستشفي الشاطبي للأطفال ليكون مكان الجدارية حتى إذ رآه الأطفال المرضى يشعرون بالبهجة فيخفف ذلك من آلامهم.

ذلك الهدف عملت عليه «ميرنا» عبر اختيار ألوان مبهجة في التصميم كي تلفت نظر الأطفال، على مدار 3 اشهر من العمل الدؤوب.

تطويع الفن لخدمة الرحلة العلاجية

وأكدت أن الهدف الأساسي لمشروع التخرج خلق بيئة ابداعية للأطفال المرضى واسعادهم و وتطويع الفن لخدمة رحلتهم العلاجية بالمستشفى.

وأشارت إلى آمالها في تخصيص حائط المستشفى بشكل حقيقي لإقامة الجدارية الخاصة بها بشكل أكبر، حيث ما قدمته للكلية هو نموذج مصغر يمكن إطلاق مثيل له في حال رغبت إدارة المستشفى في ذلك.