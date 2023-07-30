الساعات الأخيرة في وزارة التربية والتعليم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 غداً، تفاصيلها عديدة ومتنوعة، ما بين لمسات نهائية لمراجعتها وتدقيقها، وطباعتهاً رسمياً في كشف لتكون على مكتب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم، ليعتمدها مُعلناً نسب النجاح وأعداد الطلاب الناجحين.

تتمثل الساعات الأخيرة في وزارة التربية والتعليم قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 غدا في عمليات المراجعة والتدقيق الشاملة للنتيجة، ثم كشوف درجات الطلاب، بعدها يتم تحميل النتيجة على إسطوانة مُدمجة، ثم يقرر الدكتور رضا حجازي، اعتمادها رسمياً.

تجهيزات لمؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة

عقب ذلك يتم الإعلان التجهيز لعقد مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم، يُعلن خلال وزير التربية والتعليم، تفاصيل مهمة بشأن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، بداية من الامتحانات وكيف أعدتها الوزارة، ثم نسب النجاح في الامتحانات، وعدد الطلاب الذين حضروها وتغيبوا عنها، فضلاً عن جهود الوزارة في مواجهة أي محاولات الغش.

الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية بجامعة عين شمس الأسبق، شدد على طلاب الثانوية العامة بضرورة عدم الالتفات إلى المُحبطين وضرورة التمسك بالهدف والحلم والعمل على تحقيقه: «وعليك أن تكون واثقاً من إمكاناتك وقدراتك وأن تعرف أن الطريق لا يكون سهلاً ولا سريعاً».

وحذر الدكتور ماجد أبو العينين في حديثه لـ«الوطن»، من مطاردة حلم لا يتوافق مع إمكانيات طالب الثانوية العامة وقدراته، حتى لا ينضم إلى طابور «العاطلين المحبطين»، مؤكداً: «الصدق مع الذات هو بداية الطريق».

التخصصات الجديدة في الجامعات لطلاب الثانوية العامة

بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة بأبرز التخصصات الجديدة في الجامعات، التي تواكب احتياجات سوق العمل، وهي تتضمن تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وتكنولوجيا السكة الحديد، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية، وتكنولوجيا الصناعات الخشبية، فضلاً عن تكنولوجيا النقل البحري والموانئ وتكنولوجيا الصناعات الغذائية وتخصص تكنولوجيا الخدمات الفندقية.