موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس.. التعليم تعلن عن الخريطة الزمنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء الدراسة لعام 2023-2024 وكذلك الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، كما أعلنت أنَّه سيتمّ السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس.. الخريطة الزمنية

أما عن موعد بدء الدراسة 2024 في المدارس، فأعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية للدراسة، وجاءت كالتالي:

- يبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024.

- موعد بدء العام الدراسي سيكون لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

- تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

- يكون عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعًا

- يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

- في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتمّ توحيد الإجازة معهما.