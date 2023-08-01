موعد بدء الدراسة 2024 في الجامعات والمعاهد.. اعرف الخريطة الزمنية

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، موعد بدء الدراسة 2024 بالجامعات والمعاهد والخريطة الزمنية للعام الدراسي، والتفاصيل الخاصة بالدراسة ومواعيد إجازات العام الدراسي.

موعد بدء الدراسة 2024 بالجامعات والمعاهد والخريطة الزمنية للعام الدراسي

ووفق ما اتفقا عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، فموعد بدء الدراسة 2024 بالجامعات والمعاهد والخريطة الزمنية للعام الدراسي، والتفاصيل، جاءت كما يلي.

- موعد بدء الدراسة 2024 بالجامعات والمعاهد والخريطة الزمنية للعام الدراسي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023.

- استمرار الدراسة بالفصل الدراسة الأول لمدة 14 أسبوعا.

- موعد انتهاء الدراسة 2024 بالجامعات والمعاهد والخريطة الزمنية للعام الدراسي 4 يناير 2024.

- تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

- تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.

موعد بدء الدراسة 2024 بالجامعات والمعاهد والخريطة الزمنية للعام الدراسي

وفي إطار إعلان موعد بدء الدراسة 2024 بالجامعات والمعاهد والخريطة الزمنية للعام الدراسي، فجاءت تفاصيل الإجازة كما يلي.

- تبدأ إجازة منتصف العام للجامعات اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024.

- تنتهي إجازة منتصف العام للجامعات الخميس 8 فبراير 2024.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024.

- تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.