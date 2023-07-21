«المنصورة الجديدة»: بدء الدراسة فى الكليات الجديدة العام المقبل

أكد الدكتور معوض الخولى، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن «الجامعة أنهت كل استعداداتها لتنسيق الجامعات 2023»، موضحاً أن عدداً من الكليات الجديدة ستبدأ الدراسة بها العام الجامعى الجديد لتلبى طموحات وتوجهات الدولة وتسهم فى تخريج كوادر تعليمية متميزة لاحتياجات سوق العمل إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أن الطلاب المقبولين من جامعات روسيا وأوكرانيا والسودان سيبدأون الدراسة العام الجديد مع الطلاب القدامى.. وإلى نص الحوار:

حدثنا عن استعدادات الجامعة لتنسيق 2023.

- الجامعة مستعدة للتنسيق، ولدينا العديد من التخصصات الفريدة من نوعها التى تؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل محلياً ودولياً، فعلى سبيل المثال كلية إدارة الأعمال تحتوى على 7 برامج دراسية، منها برامج فى اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، وأخرى عن التمويل والاستثمار، وبرامج التحول الرقمى والتسويق، وبرامج مختلفة تماماً عن المعتاد لإخراج كوادر ذوى قيمة فى مجالاتهم، وبشأن أعمال القبول، فالفترة الحالية تشهد قبول طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة من العربية والأجنبية، وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة ننتظر الكشف عن الحدود الدنيا للتقدم، وذلك بعد الإعلان عن النتيجة.

ماذا عن أبرز الكليات الجديدة؟

- هناك تخصصات عديدة، نذكر منها كلية المعاملات القانونية الدولية، وهى تعمل على إخراج كوادر متخصصة فى علوم القوانين الدولية وذات الصلة بالعلاقات الدولية والقانون الدولى، والعمل فى كبرى الشركات، وحل العديد من المشكلات الدولية، والجامعة لديها أيضاً كلية هندسة الحاسب وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعى وعلومه، والأمن السيبرانى، وهى فروع كبيرة جداً، وتعمل على إخراج كوادر متميزة تتماشى مع متطلبات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة والحوسبة السحابية وغيرها من البرامج والتخصصات الجديدة من نوعها، كما أنه تمت الموافقة على بدء الدراسة بكليات التمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية علوم هندسة المنسوجات، اعتباراً من الفصل الدراسى الأول من العام الجامعى 2023/2024.

كم عدد الطلاب المستهدف قبولهم فى الجامعة العام الدراسى الجديد؟

- نستهدف قبول عدد طلاب من 2000 إلى 2500 طالب فى العام الدراسى الجديد بمختلف الكليات، والجامعة لديها نسب إقبال عالية جداً تفوق التوقعات، والأمور تسير بشكل منتظم دون رصد أى مشكلات بشأنها حتى الآن.

قبول الطلاب القادمين من جامعات روسيا والسودان وأوكرانيا

ماذا عن الطلاب القادمين من جامعات روسيا والسودان وأوكرانيا ومستشفى الجامعة؟

- الجامعة قبلت عدداً من الطلاب المتميزين العائدين من تلك الجامعات، وسيبدأون العام الدراسى الجديد مع الطلاب القدامى بدءاً من العام الجديد، أما بالنسبة للمستشفى فالأرض موجودة ونُجرى حالياً جميع الدراسات الخاصة بها، وفى غضون شهور قليلة سنبدأ العمل فى إنشاءاتها، ولدينا حالياً شراكة مع عدد من المستشفيات الموجودة فى المنصورة لتدريب الطلاب المقيدين بكليات الطب حتى الانتهاء من أعمال المستشفى، ولدينا مشروع يجرى العمل به حالياً لعقد شراكة مع أحد المستشفيات الكبرى العالمية لإنشاء المستشفى الخاص بالجامعة حتى يكون ذا مستوى عالٍ وبمعايير عالمية.

مصروفات الدراسة كما هى دون تغيير عن العام الماضى

ماذا عن مصروفات جامعة المنصورة الجديدة؟

- المصروفات الدراسية كما كانت العام الماضى لم تتم زيادتها، وهى كالتالى: كلية الطب: 105 آلاف جنيه، هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه، علوم التمريض: 31 ألف جنيه، كلية العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه، السياحة: 40 ألف جنيه، كلية العلوم الأساسية المتقدمة: 48 ألف جنيه، طب الأسنان: 97 ألف جنيه، كلية العلوم الصحية: 39 ألف جنيه، اللغات التطبيقية: 43 ألف جنيه، العلاج الطبيعى: 63 ألف جنيه، كلية العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: 43 ألف جنيه، علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

التوسع فى الأنماط المختلفة

منذ سنوات قليلة كان هناك ما لا يزيد على 50 جامعة ما بين حكومية وخاصة، ولكن اليوم تعدى عددها الـ90 جامعة حكومية وأهلية وخاصة وتكنولوجية، بجانب أفرع الجامعات الدولية، وأهميتها تتمثل فى جودتها وجودة البرامج التعليمية التى تقدمها للطلاب، وتؤهل الطلاب لسوق العمل محلياً ودولياً وإقليمياً، ومواكبتها لجميع المتطلبات، ونجد أن البرامج التعليمية استندت إلى المعايير الدولية ومعايير مرجعية عالمية بجانب التعاون مع كبرى الجامعات، وذلك فى إطار الخطة التى تتبناها وزارة التعليم العالى فى ربط التعليم بالصناعة من خلال التكامل بين الأقاليم وبعضها البعض، للتناغم والتعاون لإخراج أفضل ما لديهم، وتغطية أى عجز فى أى مكان، والاستفادة من الخبرات، ونعمل على تخريج طالب يكون واعياً لاحتياجات وظيفته ومؤهلاً بشكل عالٍ يمكّنه من الالتحاق بالوظائف بشكل مميز.