بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «السلوم - مطروح»

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نص نقل، منذ قليل، على طريق السلوم مطروح قبل بوابة مدينة السلوم الحدودي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلتهم الإسعاف إلى أقرب مستشفى، وأخطرت مباحث قسم شرطة السلوم اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابين حادث طريق مطروح السلوم

واستقبل مستشفى السلوم التخصصي مصابي حادث سيارة طريق السلوم، وهم يوسف مبارك سعد 25 سنة من مطروح، يعاني من كدمات متفرقة في الجسم وجاري عمل اللازم، وفرج عطا الله حميدة 22 سنة من براني يعاني من كدمات في الظهر، وهاشم عثمان صالح 25 سنة من النجيلة، مصاب بكسر بعضمة الترقوة اليسري جاري التنسيق لتحويل الحالة، وباسط حميدة مراجع 38 سنة من براني مصابة بكدمات متفرقة في الجسم، وعلي محمد صابر 34 سنة من السلوم، يعاني من كسر في عظام الجانب الأيسر من الارتفاق العاني، وجاري التنسيق لتحويل الحالة، وفرج حمد كريم 25 من النجيلة يعاني من كدمات متفرقة في الجسم وجاري عمل اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة السلوم إلي موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.