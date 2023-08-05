مكتب تنسيق جامعة المنيا المرحلة الأولى.. 4 نصائح لطلاب الثانوية العامة

مكتب تنسيق جامعة المنيا المرحلة الأولى، يستقبل طلاب الثانوية العامة الناجحين لهذا العام 2023 حيث يمكنهم التوجه إلى للتسجيل واختيار الكليات المفضلة لديهم، إذ يقدم المكتب فريقًا من الخبراء المؤهلين في شؤون التعليم والطلاب لتقديم المساعدة والإرشاد للطلاب في عملية اختيار الكليات وتسجيل الرغبات، ويتم توفير معامل مجهزة بالأجهزة لتسهيل عملية التسجيل وتزويد الطلاب بالمعلومات اللازمة حول استخدام الموقع الإلكتروني للتنسيق.

مكتب تنسيق جامعة المنيا المرحلة الأولى

وقال مسؤول في جامعة المنيا فضل عدم ذكر اسمه لـ«الوطن»، إن خدمات مكتب تنسيق جامعة المنيا المرحلة الأولى تشمل الدعم المقدم تقديم شرحًا لقواعد وأساليب ترتيب الرغبات وتوزيعها في النطاق الجغرافي، وكيفية معرفة نتائج الترشيح وتقليل احتمالية الاغتراب عن المناطق المفضلة.

وأضاف أن مكتب تنسيق جامعة المنيا المرحلة الأولى يستقبل الطلاب في الفترة من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، في معامل المدينة الجامعية للطلبة بالأخصاص خارج الحرم الجامعي، ومعامل كلية دار العلوم داخل الحرم الجامعي.

مكتب تنسيق جامعة المنيا المرحلة الأولى

ويهدف مكتب تنسيق جامعة المنيا المرحلة الأولى، إلى تقديم النصح والتوجيه لطلاب الثانوية العامة لتجنب الأخطاء الشائعة في عملية التسجيل، مثل الحفاظ على الرقم السري وترتيب الرغبات وفقًا لأولويات الطالب، كما يتم تشجيع الطلاب على تجنب التسجيل العشوائي والاحتفاظ بنسخة من الرغبات للرجوع إليها في حال الحاجة، يجب الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة.