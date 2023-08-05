حسام بدراوي يوجه نصيحة لطلاب الثانوية العامة: أنت من تصنع نفسك وليس وظيفتك

وجه الدكتور حسام بدراوي الخبير التعليمي ومستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، نصيحة لطلاب الثانوية 2023، داعيًا إياهم إلى تعلم اللغات وتطوير الذات ورفع قدراتهم، مؤكّدًا أنَّ وظائف اليوم ليست وظائف الغد.

مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030

وقال «بدراوي»، في نصيحته التي خاطب فيها طلاب الثانوية العامة عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: «رسالتي للشباب في مرحلة الانتقال من الدراسة للجامعة، لا توجد كلية قمة وقاع، أنت من تصنع نفسك، لا تصنعك وظيفتك، تعلم اللغات كن رقميًا عقلًا ووجدانًا، اجعل لنفسك عمقًا ثقافيًا، تعلم كيف تقدم نفسك للآخرين، وارفع قدراتك في التعامل، فوظائف اليوم ليست هي وظائف الغد».

نتيجة الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي لها ظهر يوم الاثتين الماضي عن نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي جاءت نسبة النجاح فيها 78.8%، كما أتاحت الوزارة للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العام 2023 عبر الرابط الرسمي لنتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم.