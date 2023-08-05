أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم السبت.. مستقرة

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم السبت 5 أغسطس 2023، في الأسواق والمحلات، حيث يتراوح السعر اليوم ما بين 61 و62 جنيهاً للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح بين 63 و65 جنيهاً للكيلو، حيث يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، حيث يتراوح السعر ما بين 78 و80 جنيهاً للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 92 و95 جنيهاً للكيلو، كما بلغ سعر الامهات البيضاء 53 جنيهاً للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 8 و8.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 8 و9 جنيهات، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 5.5 و6.5 جنيهات، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 6.75 و7.75 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 7.75 و8.75 جنيه.

أسعار البط اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن أن سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم يتراوح ما بين 18 إلى 19 جنيهاً، بينما أظهرت البيانات أن سعر البط الفرنساوي يتراوح ما بين 7.5 و 8.5 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، حيث يتراوح سعر طبق البيض الأبيض بين 96 و98 جنيهاً، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 100 و102 جنيه، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي بين 109 و110 جنيهات.