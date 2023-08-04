أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. «اعرف الكيلو بكام»

سجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم حوالى 60 جنيها للكيلو تنفيذ أرض المزرعة، وتصل للمستهلك النهائي في حدود 69 إلى 71 جنيها، على حسب المنطقة التي يباع فيها الدواجن، حيث يختلف السعر من مكان لآخر، وفقا لما ذكرته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم، في إطار ما تقدمه للقراء من خدمات على مدار الساعة.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وأكدت الشعبة، أن أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم، تسليم أرض المزرعة وصلت إلى حوالى 60 جنيها، حيث شهدت الأيام الماضية زيادة الإقبال على شراء الدواجن، بسبب نفاذ مخزن لحوم الأضاحي والتي يحتفظ بها المستهلك لنحو شهر تقريبا بعد عيد الأضحى المبارك.

أسعار الرومي الیوم

واستقرت أسعار الرومي اليوم في السوق وسجل سعر كتكوت الرومي عمر يوم نحو 11 جينها.

أسعار الكتاكیت الیوم

وسجلت أسعار الكتاكيت حوالى 7 جنيهات للكتكوت الأبيض، و8 جنيهات للكتكوت الساسو، و8 جنيهات للأمهات.

أسعار البط الیوم

واستقرت أسعار البط الیوم، وسجلت أسعار البط المسكوفي حوالى 20 جنيها، ووصل سعر البط المولار حوالى 13.75 جنيه، والبط التسمين الفرنساوي والبكيني الأبيض والألوان حوالى 8 جينهات.

أنتاج مصر من الدواجن

ويبلغ إجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي 1.4 مليار طائر سنويا، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار من بيض المائدة، حيث يصل حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي 100 مليار جنيه، وفقا لما نشره مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.