تعرف على أسعار الدواجن اليوم 5-8-2023 في الأسواق والمحلات

تشهد أسعار الدواجن اليوم 5-8-2023 في الأسواق والمحلات هدوء بعد أن شهدت الأسعار الأسبوع الماضي تراجعاً ملحوظاً نتيجة قلة القوة الشرائية والافراجات الجمركية عن الأعلاف بحسب البورصة العامة للدواجن.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم 5-8-2023 في الأسواق والمحلات والتي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

- يبلغ سعر الدجاج الأبيض في المزرعة 60 جنيهًا وتباع داخل محلات الطيور الحية بسعر 68 جنيهًا.

- كما يسجل كيلو الدجاج البلدي اليوم السبت داخل المزرعة 95 جنيهًا والتنفيذ الفعلي 115 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر الدجاج الساسو أرض مزرعة ما بين 83 و85 جنيهًا وتصل للمستهلك ما بين 93 و95 جنيهًا.

- وعن أسعار الدجاج الأمهات اليوم تسجل 53 جنيهًا في المزرعة و63 جنيهًا داخل محلات الطيور الحية.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم

- وبالنسبة لسعر كيلو البانية اليوم في الأسواق والمحلات يتراوح ما بين 170 و175 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الشيش طاووق ما بين 155 و160 جنيهًا.

- يبلغ سعر كيلو الأوراك في محلات الطيور الحية 100 جنيه.