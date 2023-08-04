استقرار أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية اليوم

استقرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 4-8-2023، وفي الأسواق والمحلات، إذ بلغ أقصى سعر 64 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، وتصل الدواجن للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 65 جنيها إلى 67 جنيها للكيلو، إذ يختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، إذ يتراوح السعر ما بين 78 إلى 80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 92 إلى 95 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 53 جنيها للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الساسو البيور يتراوح ما بين 7 إلى 8 جنيهات، بينما يتراوح سعر كتكوت ساسو ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 4.75 إلى 5.25 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 8 جنيهات إلى 9 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني ما بين 7 إلى 8 جنيهات، كما استقر سعر البط المسكوفي عمر 1 يوم، حيث يتراوح ما بين 18 إلى 19 جنيها، بينما يتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 5.5 إلى 6.5 جنيه.

أسعار البيض اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن فإن أسعار البيض مستقرة هي الأخرى، إذ يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 98 إلى 100 جنيه، كما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر ما بين 102 إلى 103 جنيهات، بينما يتراوح سعر طبق البيض البلدي ما بين 104 إلى 105 جنيهات.